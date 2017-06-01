«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евро

Руководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.

Как сообщает Sky Sports, английский клуб ответил отказом на предложение мадридского «Реала», который готов был выложить за игрока 60 млн евро.

При этом источник уверяет, что окончательного ответа по продаже воспитанника мадридского «Атлетико» клуб так и не дал.

Ранее сообщалось, что сам Де Хеа передумал возвращаться в Испанию.