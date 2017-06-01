Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евро

Источник:  Sky SportsКомментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.

Как сообщает Sky Sports, английский клуб ответил отказом на предложение мадридского «Реала», который готов был выложить за игрока 60 млн евро.

При этом источник уверяет, что окончательного ответа по продаже воспитанника мадридского «Атлетико» клуб так и не дал.

Ранее сообщалось, что сам Де Хеа передумал возвращаться в Испанию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кришито перейдет в «Наполи»? Таблица трансферов РФПЛКришито перейдет в «Наполи»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».Криштиану Роналду: Месси мне не соперникНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Ювентусом» из Турина.Криштиану Роналду: «Реал» хочет войти в историю Лиги чемпионовФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» рассказал о шансах команды на победу в турнире.Источник: Динияр Билялетдинов может подписать контракт с «Араратом»Из проверенного источника «Советскому спорту» стало известно, что в ближайшее врем еще одним звездным футболистом, который подпишет контракт с московским клубом «Арарат» станет Динияр Билялетдинов.Криштиану Роналду: На мой взгляд, Зидан очень грамотно руководит командойФорвард «Реала» Криштиану Роналду в преддверии финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».поделился мнением о главном тренере команды Зинедине Зидане.Криштиану Роналду: Матч с «Ювентусом» будет очень похож на два наших последних финала с «Атлетико»Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с «Ювентусом».Вандерсон: Возможно, вернусь в Россию, в московский клубЭкс-нападающий «Краснодара» Вандерсон рассказал в интервью «Советскому спорту», как узнал, что клуб не продлевает с ним контракт, и какие у него есть варианты продолжения карьеры.«Терек» интересуется бразильцем Форстером из «Зари»Защитник «Зари» Рафаэл Форстер может продолжить карьеру в «Тереке».Доменико Кришито: Готов вернуться в чемпионат ИталииЗащитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о своих планах на будущее, отметив, что планирует вернуться в серию А.Антуан Гризманн: Мое будущее зависит от президента «Атлетико»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как обстоят дела с его трансфером в «Манчестер Юнайтед».Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывалиНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол ПикеКапитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Клаудио Маркизио: После проигранного финала в 2015 году мы поняли, что можем выиграть Лигу чемпионовПолузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио дал комментарий в преддверии финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ»Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет из дортмундской «Боруссии» в «ПСЖ», сообщает Yahoo Sport.Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».Сауль: Гризманн? «Атлетико» не держится на одном игроке, у нас есть еще ТорресПолузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о возможном уходе форварда сборной Франции Антуана Гризманна в «МЮ», а также прокомментировал информацию о возвращении Диего Косты из «Челси».«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за БернардескиПосле финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.Ди Мария поставил лайк под постом Дани АлвесаЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Футбол
Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»
Хоккей
Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»
Футбол
Анзор Кавазашвили: Принял решение покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба
Футбол
Александр Бубнов: Выход из группы в ЛЧ будет успехом для «Спартака»
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Давид де Хеа
Давид де Хеавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы