Криштиану Роналду: Месси мне не соперник

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Знаете, наше соперничество с ним – любимая тема журналистов. Это бизнес, и каждый в этом деле хочет добиться успеха. Это касается не только футбола, но и Формулы-1, тенниса. Вообще, любого вида спорта.

Нет, Месси мне не друг, но мы два игрока, которые часто делят одни и те же награды. У меня очень хорошие отношения с ним. Да, мы не ужинаем вместе, но это не мешает мне уважать этого человека. Он настоящий профессионал своего дела. Нет, Месси мне не соперник», – приводит слова Роналду AS.

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