Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после победы над «Нэшвиллом» во втором матче финала Кубка Стэнли.
«Нам нужно сыграть продуманно, с умом в следующей игре. Это еще не конец. Мы понимаем, что «Нэшвилл» – отличная команда. Забив один гол, мы не останавливаемся. Мы хотим забить еще. Такова философия нашей игры – никогда не останавливаться», – цитирует игрока Тriblive.com.
Следующие матчи серии пройдут на льду «Нэшвилла» 3 и 5 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).
Место и дата
01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
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