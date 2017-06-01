Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем

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Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.

Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла» Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» (4:1) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.

Райан Эллис: Мне понравилась игра «Нэшвилла» в первом матче с «Питтсбургом» Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис перед вторым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом» вспомнил первую игру (3:5).

«Вашингтон» намерен предложить долгосрочные контракты Кузнецову и Орлову «Вашингтон» рассчитывает сохранить в составе форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, сообщает официальный сайт НХЛ.

Марк-Андре Флери: Мы особо не переживаем по поводу бросков Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери высказался об игре команды в атаке в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3).

Майк Салливан: «Питтсбург» умеет жалить быстро и неожиданно Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан на следующий день после победы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3) заявил, что его команда умеет выигрывать разными способами.

Шведский форвард Линдблом заключил контракт с «Филадельфией» Шведский форвард Оскар Линдблом заключил контракт новичка НХЛ с «Филадельфией».

Скотт Гомес назначен помощником главного тренера «Айлендерс» Двукратный обладатель Кубка Стэнли Скотт Гомес стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Дуга Уэйта, сообщает официальный сайт НХЛ.

Дубински пропустит около трех месяцев Нападающий «Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».

Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛ Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.

«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении Павел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.

Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднее Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.

Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только Беттмэн Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.

Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛ Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.

Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальное Тренер «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт высказался о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/2018 для участия в Олимпийских играх.

Павел Дацюк: Трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на Олимпиаде Капитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Южную Корею.

ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИ Международная федерация хоккея не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF.

Агент Ковальчука: У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваем Юрий Николаев, агент нападающего СКА Ильи Ковальчука прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда с питерским клубом.