Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин дал комментарий после победы над «Нэшвиллом» во втором матче финала Кубка Стэнли.

«Нам нужно сыграть продуманно, с умом в следующей игре. Это еще не конец. Мы понимаем, что «Нэшвилл» – отличная команда. Забив один гол, мы не останавливаемся. Мы хотим забить еще. Такова философия нашей игры – никогда не останавливаться», – цитирует игрока Тriblive.com.

Следующие матчи серии пройдут на льду «Нэшвилла» 3 и 5 июня.

Голосование: Кто выиграет Кубок Стэнли-2016/17?

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)

Голы:

Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).

Место и дата

01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»Гол Малкина помог «Питтсбургу» удвоить преимущество в финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»Во втором матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Нэшвилла» (4:1) во втором матче серии финала Кубка Стэнли.Райан Эллис: Мне понравилась игра «Нэшвилла» в первом матче с «Питтсбургом»Защитник «Нэшвилла» Райан Эллис перед вторым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбургом» вспомнил первую игру (3:5).«Вашингтон» намерен предложить долгосрочные контракты Кузнецову и Орлову«Вашингтон» рассчитывает сохранить в составе форварда Евгения Кузнецова и защитника Дмитрия Орлова, сообщает официальный сайт НХЛ.Марк-Андре Флери: Мы особо не переживаем по поводу бросковГолкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери высказался об игре команды в атаке в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3).Майк Салливан: «Питтсбург» умеет жалить быстро и неожиданноГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан на следующий день после победы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3) заявил, что его команда умеет выигрывать разными способами.Шведский форвард Линдблом заключил контракт с «Филадельфией»Шведский форвард Оскар Линдблом заключил контракт новичка НХЛ с «Филадельфией».Скотт Гомес назначен помощником главного тренера «Айлендерс»Двукратный обладатель Кубка Стэнли Скотт Гомес стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Дуга Уэйта, сообщает официальный сайт НХЛ.Дубински пропустит около трех месяцевНападающий «Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛФазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровленииПавел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднееЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только БеттмэнЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛПрезидент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальноеТренер «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт высказался о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/2018 для участия в Олимпийских играх.Павел Дацюк: Трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на ОлимпиадеКапитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Южную Корею.ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИМеждународная федерация хоккея не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF.Агент Ковальчука: У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваемЮрий Николаев, агент нападающего СКА Ильи Ковальчука прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда с питерским клубом.«Саша Овечкин, будет конфликт! Если ты сдашь назад – нормальные люди это поймут»«Саша Овечкин, будет конфликт! Если ты сдашь назад – нормальные люди это поймут»Перед стартом финала Кубка Стэнли с речью выступил комиссар НХЛ Гари Бэттман. Обозреватель «Советского спорта» изучает его цитаты.
Футбол
Александр Бубнов: «Юве» не будет рисковать, поэтому предсказываю преимущество «Реала»
Хоккей
Видео дня: Малкин и Уилсон за 15 секунд забросили две шайбы в ворота «Нэшвилла»
Футбол
Анзор Кавазашвили: Принял решение покинуть «Анжи», не хочу просто числиться в структуре клуба
Футбол
Александр Бубнов: Выход из группы в ЛЧ будет успехом для «Спартака»
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Евгений Малкин
Евгений Малкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли