На ПМЭФе стартовала программа сессий о спорте
На Петербургском международном экономическом форуме началось первое мероприятие, посвященное спорту: сессия «Спорт - пространство доверия».
В сессии принимают участие министр спорта России Павел Колобков, глава ОКР Александр Жуков, глава баскетбольной Евролиги Жорди Бертомеу и другие.
Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».
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