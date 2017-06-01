Александр Жуков: Если Россия не выступит на Олимпиаде-2018, соревнования лишатся интереса и смысла

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.

- В Бундестаге состоялись слушания о допинге в российском спорте. После слушаний они решили, что должны обратиться в МОК, чтобы не допустить российскую сборную на ОИ-2018. Это прямое давление, такое недопустимо. Это чрезвычайно опасно, потому что может привести к расколу олимпийского движения.

Если предположить, что Россия не выступит на Олимпийских играх-2018, мир не увидит хоккейный турнир? Медведеву, которая является кумиром для множества людей по всему миру? Это лишает соревнования смысла, интереса. Мы работаем активно во всех организациях, в МОК, и добиваемся целостности движения, идеалов, - передает слова Жукова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

