Павел Колобков: После реформ антидопинговая организация в России будет одной из идеальных

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о работе России по организации борьбы с допингом.

– Мы далеко продвинулись во взаимоотношениях с партнерами из МОК и ВАДА. Несколько дней назад состоялся совет Российской антидопинговой организации. Был принят новый устав, кодекс этики. После реформ в антидопинговой сфере наша организация будет одной из самых идеальных в мире, образцовой организацией. Мы ощущаем полное взаимопонимание со стороны наших зарубежных коллег, - передает слова Колобкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».