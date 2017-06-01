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Георгий Черданцев: Нас ждет суперсезон с итальянским акцентом!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился ожиданиями от будущего сезона.

«Carrera contro Mancini! Нас ждет суперсезон с итальянским акцентом!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом на пост наставника «Зенита» является итальянец Роберто Манчини, который ранее работал с «Манчестер Сити», а также миланским «Интером».

Напомним, что чемпионом страны по итогам сезона 2016/17 стал московский «Спартак», которым руководит соотечественник Манчини Массимо Каррера.

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