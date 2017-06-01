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Агент Ибрагимовича рассказал, при каких условиях его клиент останется в «МЮ»

Источник:  talkSPORTКомментарии

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, рассказал о планах своего клиента.

«Есть вероятность, что он останется, но при этом Златан также может и покинуть чемпионат Англии. Я уже говорил, что у него много предложений от других команд. Мы должны все тщательно обдумать. 

Да, Ибрагимович провел фантастический сезон за «Юнайтед». Настало время решить очень важный вопрос. Конечно, у нас есть свое видение ситуации, но для начала он должен восстановиться.

Златан хочет остаться в АПЛ. Если он увидит, что в «МЮ» его ценят, то он продолжит выступления за этот клуб. Однако, он знает, что может играть такую же роль и в других топ-клубах. Нам нужно поговорить с руководством, и понять, чего они хотят», – цитирует итальянца talkSPORT.

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