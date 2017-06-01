Павел Колобков: У России хорошие шансы принять ЧМ-2023

Министр спорта России Павел Колобков оценил возможное проведение в России чемпионата мира по баскетболу-2023.

- Я считаю, у нас хорошие шансы на проведение чемпионата мира по баскетболу-2023. Мы обеспечим полное гостеприимство, отличную организацию. Никогда в России турниры подобного уровня не проводили, - передает слова Колобкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, на проведение чемпионата мира по баскетболу претендуют Москва и Казань.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».