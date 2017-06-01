Михаил Моссаковский: В каждой стране есть свой непотопляемый. В Англии это Венгер

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о продлении контракта Арсена Венгера с лондонским «Арсеналом».

«В каждой стране есть свой непотопляемый. В Англии это Арсен Венгер. Есть новый двухлетний контракт с «Арсеналом». Красавчик!», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

В каждой стране есть свой непотопляемый. В Англии это Арсен Венгер. Есть новый двухлетний контракт с "Арсеналом". Красавчик! — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 31 мая 2017 г.

Накануне стало известно, что новое соглашение французского специалиста рассчитано на два года.