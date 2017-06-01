Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов- : -Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук- : -Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Моссаковский: В каждой стране есть свой непотопляемый. В Англии это Венгер

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский высказался о продлении контракта Арсена Венгера с лондонским «Арсеналом».

«В каждой стране есть свой непотопляемый. В Англии это Арсен Венгер. Есть новый двухлетний контракт с «Арсеналом». Красавчик!», – написал Моссаковский на своей странице в Twitter.

Накануне стало известно, что новое соглашение французского специалиста рассчитано на два года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» подтвердил продление контракта с ВенгеромОфициальный сайт лондонского «Арсенала» подтвердил продление контракта с главным тренером команды Арсеном Венгером.Чех в 11-й раз стал лучшим игроком ЧехииГолкипер «Арсенала» Петр Чех получил приз «Золотой мяч Чехии» по итогам сезона 2016/2017.Британские СМИ сообщили о подписании нового контракта Венгера с «Арсеналом»Журналист компании BBC Дэвид Орнстейн сообщил о том, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поставил свою подпись под новым контрактом с клубом.Видаль посоветовал Санчесу перейти в «Баварию»Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль порекомендовал своему соотечественнику Алексису Санчесу перейти из «Арсенала» в мюнхенский клуб.Алексис Санчес намерен перейти в «Баварию»Форвард сборной Чили Алексис Санчес намерен продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».Счастливое число Венгера. Английский вояжСчастливое число Венгера. Английский вояжОбозреватель «Советского спорта» о позитивной концовке сезона для лондонского «Арсенала».Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Венгер продлит контракт с «Арсеналом» еще на два годаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продлит контракт с футбольным клубом на два года. Об этом сообщает издание Mirror.«Арсенал» готов платить Озилу и Санчесу 30 млн фунтов за сезонКак сообщает Mirror, лондонский «Арсенал» не оставляет попыток сохранить в своих рядах Алексиса Санчеса и Месута Озила.Аарон Рэмзи: Надеюсь, что Венгер останется в «Арсенале»Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи выразил надежду, что главный тренер Арсен Венгер продолжит работу с командой.Тони Адамс: «Реал» бы уволил Венгера через один сезонБывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс раскритиковал наставника «канониров» Арсена Венгера.Антонио Конте: Мозес падал только потому, что усталГлавный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал удаление Виктора Мозеса в финале Кубка Англии против «Арсенала».«Арсенал» поздравил Аршавина с 36-летиемЛондонский «Арсенал» поздравил своего бывшего полузащитника Андрея Аршавина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 36 лет, сообщает RT.Что объединяет Яшина, Гиггза и Мальдини?Что объединяет Яшина, Гиггза и Мальдини?Мы решили вспомнить великолепных игроков, которые всю футбольную карьеру были преданы одному клубу.Ботинки с автографами участников финала Кубка Англии продадут с аукционаЖурналист ВВС Дэн Уокер намерен выставить на благотворительный аукцион ботинки, на котором свои автографы оставили тренеры и футболисты «Арсенала» и «Челси» после финала Кубка Англии по футболу, который состоялся в субботу.Арсен Венгер: Если клуб остановится на моей кандидатуре, возьму время, чтобы все обдуматьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не уверен, что останется у руля команды на следующий сезон.Франсис Коклен: Мы выиграли Кубок Англии для ВенгераПолузащитник «Арсенала» Франсис Коклен прокомментировал возможный уход Арсена Венгера и победу в Кубке Англии.Андрей Канчельскис: В финале Кубка Англии «Арсенал» победил заслуженноБывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Арсенала» над «Челси» в финале Кубка Англии.Тибо Куртуа: «Челси» тяжело принять поражение, но о нем нужно забытьГолкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился своим мнением о финале Кубка Англии, в котором «синие» уступили «Арсеналу» со счетом 1:3.Пер Мертезакер: Не ожидал, что сыграю в финале Кубка АнглииЗащитник «Арсенала» Пер Мертезакер прокомментировал свое выступление в финале Кубка Англии.
Футбол
Агент Ибрагимовича рассказал, при каких условиях его клиент останется в «МЮ»
Футбол
Георгий Черданцев: Нас ждет суперсезон с итальянским акцентом!
Бизнес
На ПМЭФе стартовала программа сессий о спорте
Хоккей
Евгений Малкин: Это еще не конец, «Нэшвилл» – отличная команда, и мы это понимаем
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Моссаковский Михаил
Моссаковский Михаил