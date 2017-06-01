«Зенит» объявил о переходе Симутенкова в тренерский штаб основы

Российский специалист Игорь Симутенков, который в течение двух лет тренировал молодежный состав «Зенита», назначен помощником главного тренера основной команды.

Напомним, 44-летний наставник работает в клубе с января 2010 года. Вместе с тренерскими штабами Лучано Спаллетти, а также Андре Виллаш-Боаша Симутенков трижды выигрывал РФПЛ и Кубок России.

Как сообщается на официальном сайте команды, место Симутенкова в молодежной команде займет рекордсмен по числу матчей за сине-бело-голубых Анатолий Давыдов, который в четвертый раз в карьере приступит к работе с молодежным составом клуба.

Игорь Симутенков войдет в тренерский штаб основного состава, Анатолий Давыдов возглавит «Зенит»-м



Подробности: https://t.co/4wnwxJTyhS pic.twitter.com/U9OuTiAVpw — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 июня 2017 г.

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