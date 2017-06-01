Президент Евролиги: Мы будем рады снова провести Финал четырех в Москве

Президент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал о намерении провести Финал четырех в Москве.



- В 2005-м году у нас был замечательный опыт в Москве, мы считаем, что пришло время вернуться в Москву. Мы получаем удовольствие от сотрудничества с ВТБ. Нет способа лучше вернуться Россию! Мы впечатлены «ВТБ Ареной Парк». Мы действительно хотим провести Финал четырех в Москве в 2019-м году, когда «ВТБ Арену Парк» откроют, - передает слова Бертомеу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, в 2005 году Москва уже принимала Финал четырех Евролиги в сезоне 2004/05. Турнир выиграл тель-авивский «Маккаби», который в финале обыграл испанский «Таугрес» со счетом 90:78.



Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

