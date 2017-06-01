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Сергей Карякин: После моего матча с Карлсеном отношение иностранной прессы и международных федераций меняется в лучшую сторону

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о роли шахмат в спорте.

- В последнее время, особенно после моего матча с Карлсеном, отношение иностранной прессы, отношение международных федераций, особенно американской, меняется в лучшую сторону. В начале матча не понимали, что ждать от нас, а потом все поняли, что все решается в матче, честная борьба. В шахматах неважно, какой у тебя цвет кожи, религия. Просто решается, кто сильнее. Шахматы как спорт очень полезны для отношения между государствами. Я записывал видеообращение посольству России в Вашингтоне, и они говорили, что интерес к шахматам вырос. Хочется, чтобы все политики играли в шахматы, это было бы здорово.

Что касается школы в Крыму, к 1 сентября планируется открытие школы. Договоренность с руководством Крыма достигли, - передает слова Карякина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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