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Ален Богоссян: Если Буффон получит «Золотой мяч», это станет подарком для всех вратарей в мире

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ален Богоссян, бывший партнер голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона считает, что тот, наконец, должен получить «Золотой мяч».

«Золотой мяч» Буффону? Конечно, этот вариант очень вероятен. За все, что он сделал в футболе, Джанлуиджи достоин этой награды.

Еще в 2006 году он мог получить «Мяч». Но тот достался Каннаваро – лидеру той великолепной сборной. Если бы такое было возможно, надо было дать обоим по «Золотому мячу» в том году. Но если на этот раз Буффон получит «Мяч», это станет подарком для всех вратарей в мире», – сказал Богоссян в интервью SOFOOT.

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