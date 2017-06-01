Ален Богоссян: Если Буффон получит «Золотой мяч», это станет подарком для всех вратарей в мире

Ален Богоссян, бывший партнер голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона считает, что тот, наконец, должен получить «Золотой мяч».

«Золотой мяч» Буффону? Конечно, этот вариант очень вероятен. За все, что он сделал в футболе, Джанлуиджи достоин этой награды.

Еще в 2006 году он мог получить «Мяч». Но тот достался Каннаваро – лидеру той великолепной сборной. Если бы такое было возможно, надо было дать обоим по «Золотому мячу» в том году. Но если на этот раз Буффон получит «Мяч», это станет подарком для всех вратарей в мире», – сказал Богоссян в интервью SOFOOT.