Подписан договор на проведение Финала Четырех Евролиги на «ВТБ Арене»
На петербургском международном форуме подписан договор между ВТБ и Евролигой о проведении Финала Четырех в 2019 году в Москве.
Ранее руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что Финал четырех Евролиги пройдет в Москве в 2019 году.
«ВТБ Арена» строится в Петровском парке под одной крышей со стадионом «Динамо».
Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В
программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных
спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме
того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта:
эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии
ЧМ-2018».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически