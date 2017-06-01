Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов- : -Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук1:2Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Подписан договор на проведение Финала Четырех Евролиги на «ВТБ Арене»

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На петербургском международном форуме подписан договор между ВТБ и Евролигой о проведении Финала Четырех в 2019 году в Москве.

Ранее руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что Финал четырех Евролиги пройдет в Москве в 2019 году.

«ВТБ Арена» строится в Петровском парке под одной крышей со стадионом «Динамо».

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Титов: Есть договоренность, что матч открытия «ВТБ Арены» проведем с ЦСКАПредседатель правления банка ВТБ Василий Титов рассказал о матче открытия «ВТБ Арены».Президент Евролиги: Мы будем рады снова провести Финал четырех в МосквеПрезидент Евролиги Жорди Бертомеу рассказал о намерении провести Финал четырех в Москве.Москва примет «Финал четырех» Евролиги в 2019 году«Финал четырех» Евролиги 2019 года пройдет в Москве, сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.Меморандум о проведении «Финала четырех» Евролиги в Москве будет подписан 1 июняКак сообщается в пресс-релизе «ВТБ Арены парка», меморандум о проведении на московской арене в 2019 году «Финала четырех» баскетбольной Евролиги будет подписан 1 июня.Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки»Кто попадет в Евролигу? Анонс серии «Зенит» – «Химки»Сегодня стартует первая полуфинальная серия Единой лиги ВТБ – питерский «Зенит» сыграет с «Химками».Хайнс продлит контракт с ЦСКААвторитетный израильский журналист Дэвид Пик сообщил, что московский ЦСКА договорился о продлении контракта с американским форвардом Кайлом Хайнсом.Клайберн перейдет в ЦСКА из «Дарушафаки»Московский ЦСКА договорился о подписании американского форварда Уилла Клайберна, сообщает Eurohoops.УНИКС попытается вернуть ТринкьериКазанский УНИКС после расставания с главным тренером Евгением Пашутиным намерен в межсезонье пригласить на вакантный пост Андреа Тринкьери, сообщает «Бизнес Online».В случае ухода Теодосича ЦСКА попытается приобрести Серхио РодригесаБаскетбольный ЦСКА в случае ухода из команды сербского разыгрывающего Милоша Теодосича попытается приобрести Серхио Родригеса, выступающего в НБА за «Филадельфию». Об этом сообщает Eurohoops.Дэвид Блатт по окончании сезона станет свободным агентомГлавный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт по окончании текущего сезона станет свободным агентом, сообщает Eurohoops.Матьяж Смодиш: Когда закрывали Теодосича и де Коло, у ЦСКА не нашлось лидеровБывший капитан ЦСКА Матьяж Смодиш высказался о выступлении ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.Чемпионство «Реала» и «Ювентуса», победа Швеции на ЧМХ-2017 и три очка Малкина в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра понедельника.Андрей Кириленко: ЦСКА был на голову сильнее и закономерно победил «Реал»Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу ЦСКА в матче за третье место Евролиги с «Реалом» (94:70).Обреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАОбреченные. Андронов – о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАУик-энд поклонники баскетбола и хоккея прожили примерно по одной схеме. Алексей Андронов о третьих местах хоккейной сборной России и БК ЦСКАЯннис Сферопулос: Мы разочарованы результатом, но гордимся тем, что сумели пробиться в финалГлавный тренер «Олимпиакоса» Яннис Сферопулос прокомментировал поражение от «Фенербахче» (64:80) в финале Евролиги.Центровой «Фенербахче» Удох признан MVP ЕвролигиСамым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги признан центровой «Фенербахче» Экпе Удох. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом»«Мы знали, этот матч – вопрос престижа». Игроки ЦСКА – о победе над «Реалом»О чем говорили в раздевалке ЦСКА после игры с «Реалом», принесшей армейцам третье место в Евролиге.«Фенербахче» обыграл «Олимпиакос» и стал победителем ЕвролигиФинальный матч баскетбольной Евролиги между «Фенербахче» и «Олимпиакосом» завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча – 80:64 в пользу «Фенербахче».Димитрис Итудис: Мы доказали, что ЦСКА – одна командаГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями после матча за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.Кайл Хайнс: Не понимаю, зачем нужен матч за третье местоЦентровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями после матча против мадридского «Реала» в матче за третье место в Евролиге. Напомним, что его команда победила со счетом 94:70.
Футбол
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на 63 строчку
Теннис
Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давления
Олимпиада
Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменов
Футбол
Ибрагимович приступил к работе с мячом (видео)
все новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
финал четырех
финал четырех