Подписан договор на проведение Финала Четырех Евролиги на «ВТБ Арене»

На петербургском международном форуме подписан договор между ВТБ и Евролигой о проведении Финала Четырех в 2019 году в Москве.

Ранее руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что Финал четырех Евролиги пройдет в Москве в 2019 году.

«ВТБ Арена» строится в Петровском парке под одной крышей со стадионом «Динамо».

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

