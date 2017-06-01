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Василий Титов: Есть договоренность, что матч открытия «ВТБ Арены» проведем с ЦСКА

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Председатель правления банка ВТБ Василий Титов рассказал о матче открытия «ВТБ Арены».

- Есть договоренность, что матч открытия стадиона проведем с ЦСКА.

- Почему решили играть с российской командой?
- Нам бы так хотелось. Если Москве захочется провести международный матч, тогда будем что-то решать заново, но пока есть договоренность с ЦСКА, - передает слова Титова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Напомним, петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».
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