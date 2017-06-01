Василий Титов: Есть договоренность, что матч открытия «ВТБ Арены» проведем с ЦСКА
Председатель правления банка ВТБ Василий
Титов рассказал о матче открытия «ВТБ Арены».
- Есть договоренность, что матч открытия стадиона проведем с ЦСКА.
- Почему решили играть с российской командой?
- Нам бы так хотелось. Если Москве захочется провести международный матч, тогда будем что-то решать заново, но пока есть договоренность с ЦСКА, - передает слова Титова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.
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