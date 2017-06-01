Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменов

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о ходе борьбы с допингом и восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.

- Сегодня мы в очень хорошем контакте и диалоге с МОК и сейчас в последнее время сделаны важные шаги по восстановлению антидопинговой системы, РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменов. Мы надеемся к осени получить полное восстановление, и все вопросы будут сняты, - передает слова Жукова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».