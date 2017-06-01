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Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давления

Источник:  WTAКомментарии

Девятая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что не считает себя фаворитом третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Думаю, игроки обращают внимание на то, кого журналисты считают фаворитами в борьбе за титул. Хотя все это отрицают, потому что не хотят чувствовать это давление. К тому же на словах все легко. Говорят все. Если бы в сетке были Мария Шарапова или Серена, они были бы фаворитами, и на меня было бы меньше давления. А теперь мои друзья говорят: «Слушай, мы приедем ко второй неделе». На что я отвечаю: «Подождите пока. Я во втором раунде».

Люди не понимают, что каждый матч – это битва, битва до конца. Ты можешь и не выйти в третий круг. Каждый показывает свою лучшую игру, и ты можешь проиграть. Это твоя работа. Вы могли мне сказать, что публика была против тебя, и ты могла бы проиграть. А я говорю, что нет. Это моя работа. Мне нужно быть профессионалом и оставлять разговоры в стороне», – приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA.

Напомним, во втором круге 31-летняя Кузнецова нанесла поражение Осен Доден из Франции (7:6 (7:5), 5:7, 6:3) и 1/32 финала сыграет с 32-й ракеткой турнира Чжан Шуай из Китая.

Матч

Додин О. (Франция) - Кузнецова С. (Россия) - 6:7, 7:5, 3:6

Место и дата

31 мая 20:00, , Онлайн-трансляция

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