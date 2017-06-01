Сергей Кущенко: Казань хочет принять Матч звезд Лиги ВТБ, но есть спонсор, который готов провести его в Сочи

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, где может пройти следующий Матч всех звезд.



- Казань желает принять следующий Матч звезд Лиги ВТБ. Есть спонсор, который готов все провести на высоком уровне, но в Сочи. Важно не понижать уровень, чтобы организация не страдала, - сказал Кущенко в студии «Советского спорта» на Петербургскогом экономическом форуме.

Напомним, первый в истории Единой Лиги ВТБ Матч всех звезд состоялся 11 февраля 2017 года в Сочи. Сборная звезд России обыграла команду сборную мира со счетом 131:121.



Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».