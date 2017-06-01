Каролин Возняцки: В этом году чувствую себя уверенно и комфортно

12-я ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Франсуазой Абанда из Канады (6:0, 6:0) во втором круге третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

«Чувствую себя вполне хорошо. Думаю, вы знаете, что для меня грунт не самое любимое покрытие из всех. В то же время есть ощущение, что игра идет.

Сегодня я сыграла очень хорошо. Надеюсь, что буду продолжать так же и дальше. В этом году я чувствую себя уверенно и комфортно. Так что рассчитываю, что во второй половине сезона все останется так же», – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

В третьем круге Возняцки сыграет с 18-летней Кэтрин Беллис из США.