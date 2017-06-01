Каролин Возняцки: В этом году чувствую себя уверенно и комфортно
12-я ракетка мира
Каролин Возняцки прокомментировала победу над Франсуазой Абанда из Канады (6:0,
6:0) во втором круге третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».
«Чувствую себя вполне хорошо. Думаю, вы знаете, что для меня грунт не самое любимое покрытие из всех. В то же время есть ощущение, что игра идет.
Сегодня я сыграла очень хорошо. Надеюсь, что буду продолжать так же и дальше. В этом году я чувствую себя уверенно и комфортно. Так что рассчитываю, что во второй половине сезона все останется так же», – приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.
В третьем круге Возняцки сыграет с 18-летней Кэтрин Беллис из США.
Матч
Возняцки К. (Дания) - Абанда Ф. (Канада) - 6:0, 6:0
Место и дата
31 мая 16:30, , Онлайн-трансляция
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