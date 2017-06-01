Тимофей Мозгов: Возвращение в Россию? «Локомотив-Кубань» и «Химки» – варианты для меня

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Газете.ru» рассказал о своих планах на будущее.

– Когда можно будет ждать вашего возвращения в Россию?

– В ближайшие три года рассматривать предложения от российских клубов я точно не буду.

– А если говорить о более далекой перспективе, на родине будете только в один клуб – «Химки», за которые вы уже выступали ранее, переходить?

– Это будет зависеть от того, сколько мне лет будет, буду ли я вообще кому-то нужен… Хотелось бы, конечно, поиграть в друзьями в одной команде, но это невозможно: все они уже завершили свои карьеры. Разве что в восьмую лигу заявляться. (Смеется.)

А вообще самые-самые для меня варианты в России – «Локомотив-Кубань» и «Химки», да. Подмосковная команда для меня родная, а «Локомотив», пусть и не самый родной клуб, но зато таковым является город, где он базируется.

– А ЦСКА?

– Насчет гипотетического перехода или неперехода к красно-синим обещать ничего сейчас не могу, – заявил Мозгов.