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Тимофей Мозгов: Возвращение в Россию? «Локомотив-Кубань» и «Химки» – варианты для меня

Источник:  Газета.RuКомментарии

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Газете.ru» рассказал о своих планах на будущее.

– Когда можно будет ждать вашего возвращения в Россию?
– В ближайшие три года рассматривать предложения от российских клубов я точно не буду.

– А если говорить о более далекой перспективе, на родине будете только в один клуб  «Химки», за которые вы уже выступали ранее, переходить?
– Это будет зависеть от того, сколько мне лет будет, буду ли я вообще кому-то нужен… Хотелось бы, конечно, поиграть в друзьями в одной команде, но это невозможно: все они уже завершили свои карьеры. Разве что в восьмую лигу заявляться. (Смеется.)

А вообще самые-самые для меня варианты в России – «Локомотив-Кубань» и «Химки», да. Подмосковная команда для меня родная, а «Локомотив», пусть и не самый родной клуб, но зато таковым является город, где он базируется.

– А ЦСКА?
– Насчет гипотетического перехода или неперехода к красно-синим обещать ничего сейчас не могу, – заявил Мозгов.

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