Сергей Кущенко: ЦСКА никому не проигрывает? А вы хотите, чтобы мы искусственно ослабили армейцев?

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о развитии лиги.



- Нет ничего страшного в том, что в Единой Лиге ВТБ есть команда, которая почти никому не проигрывает?

- А как вы хотите? Чтобы мы как-то искусственно ослабили ЦСКА? Армейцы - флагман нашего баскетбола, одна из лучших команд в Европы. Мы финансово стараемся поддерживать команды из нижней части таблицы, но мы же не можем не поощрять победителей?

- Как оцените бизнес-результат сезона?

- Самое главное - отношение аудитории. Мы улучшаем телевизионную картинку, работаем с букмекерскими конторами, которые очень активно участвуют сейчас в спорте.

- Какие ближайшие планы есть у лиги?

- Закон начинает открывать возможности для работы с букмекерами, поэтому мы начинаем с ними работать. Самое главное - понять, кто наш потребитель и взять его в руки. Посмотрите, как развиваются наши социальные сети. Играют «Зенит» с «Химками», интерес к этому событию колоссальный: полмиллиона просмотров третьего матча, в четвертом будет еще больше. «Зенит» очень близок, чтобы выиграть серию, но «Химки» не сдадут! Эти матчи как раз привлекают новых потребителей, - сказал Кущенко в студии «Советского спорта» на Петербургскогом экономическом форуме.

Напомним, ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБ, обыграв «Локомотив-Кубань» со счетом 3-0 в серии. Счет в серии «Зенита» и «Химок» 2-1 в пользу петербургского клуба. Следующий матч состоится 1 июня в 19:00.



Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».