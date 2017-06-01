Александр Карелин: На ПМЭФ чувствуется соперничество, потому что все борются за внимание участников форума

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин поделился мнением о петербургском международном экономическом форуме.



- На ПМЭФ чувствуется соперничество, потому что все борются за внимание участников форума. Но при этом соперничество мирное и даже миролюбивое. Здесь у нас есть возможность без сложностей перевода показать нашим гостям, что мы открыты и готовы к сотрудничеству. Для меня самое важное, чтобы конкуренция была честной, - сказал Карелин в студии «Советского спорта» на Петербургскогом экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».