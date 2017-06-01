Видео дня: Бывший форвард «Зенита» Лазович картинно симулировал травму в матче с «Гонведом»
Форвард «Видеотона»
Данко Лазович обратил на себя внимание картинными страданиями в матче 33-го
тура чемпионата Венгрии с «Гонведом» (0:1), сообщает Lenta.ru.
На 55-й минуте после нарушения соперника 34-летний сербский нападающий стал кататься по полю, показывая как ему больно.
Лазовича успокоил только главный тренер «Видеотона», после чего форвард продолжил матч и доиграл его до конца.
Через пять минут после эпизода с падением Лазовича, «Гонвед» забил победный гол и вышел в единоличные лидеры чемпионата.
В нынешнем сезоне Лазович забил десять голов в 30 матчах высшей лиги Венгрии.
Напомним, в 2010-2013 годах Лазович играл в «Зените», после чего ушел в аренду в «Ростов». Всего на его счету 19 голов в 62 матчах премьер-лиги.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически