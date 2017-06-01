Видео дня: Бывший форвард «Зенита» Лазович картинно симулировал травму в матче с «Гонведом»

Форвард «Видеотона» Данко Лазович обратил на себя внимание картинными страданиями в матче 33-го тура чемпионата Венгрии с «Гонведом» (0:1), сообщает Lenta.ru.

На 55-й минуте после нарушения соперника 34-летний сербский нападающий стал кататься по полю, показывая как ему больно.

Лазовича успокоил только главный тренер «Видеотона», после чего форвард продолжил матч и доиграл его до конца.

Через пять минут после эпизода с падением Лазовича, «Гонвед» забил победный гол и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

В нынешнем сезоне Лазович забил десять голов в 30 матчах высшей лиги Венгрии.

Напомним, в 2010-2013 годах Лазович играл в «Зените», после чего ушел в аренду в «Ростов». Всего на его счету 19 голов в 62 матчах премьер-лиги.