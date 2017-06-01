Александр Шлеменко — Брэндон Хэлси. Прогноз «Советского спорта»

1 июня в Санкт-Петербурге в рамках турнир M-1 Challenge 79 россиянин Александр Шлеменко сразится против американца Брэндона Хэлси.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этом поединке.

- В сентябре 2014 года Шлеменко неожиданно потерял титул чемпиона Bellator, проиграв Хэлси удушающим приемом всего за 35 секунд. Для ММА-сообщества это стало большой сенсацией. Александр стремился как можно быстрее взять реванш у американца, но Брэндон отказывался. То его не устраивала весовая категория, то денег давали мало. И вот, спустя почти три года бойцы вновь встретятся в поединке. Однако, на этот раз бой будет проходить на территории Шлеменко — в России. И на этот раз схватка состоится не в «клетке» Bellator, а в рейдже М-1.

После того поражения Александр провел шесть поединков и во всех одержал убедительные победы (включая победу над Мелвином Манхуфом, которую потом аннулировали). Хэлси подходит к реваншу не в таком хорошем психологическом и физическом состоянии, как россиянин. Представитель США последние два поединка проиграл, причем досрочно — Рафаэлю Карвалью и Джону Солтеру.

Прогноз: победа Александра Шлеменко нокаутом.

M-1 CHALLENGE 79

СК «Юбилейный», Санкт-Петербург, Россия

Дата: 1 июня

Кто: Александр Шлеменко (Россия) — Брэндон Хэлси (США)

Весовая категория: средняя

Места в мировом рейтинге. Шлеменко (18-е, бои 55 побед — 9 поражений); Хэлси (56-е, бои 9-2)