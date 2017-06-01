Илона Корстин: Есть такая возможность, что уже в следующем сезоне в нашей лиге будет финал четырех

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о развитии лиги.



- Конкуренция в лиге увеличилась. Пять команд боролись за высшие места: ЦСКА, «Химки», «Зенит», УНИКС и «Локомотив». Армейцы - лидеры, но предсказать места остальных четырех команд было невозможно. Также в этом сезоне в плей-офф попали две иностранных команды: отмечу ВЭФ, который с небольшим бюджетом показывает хорошие результаты. Уровень у нас достаточно высокий.

- Насколько доминирование одной команды влияет на интерес к турниру?

- Мы об это говорим. Хотим, чтобы лига развивалась и сейчас обсуждаем возможное изменение формата на финал четырех. Сложно обыграть ЦСКА в серии, а в одном матче можно. Как это происходит в Евролиге. Есть такая возможность, что уже в следующем сезоне в нашей лиге будет финал четырех.

- Будет ли смена формата регулярного чемпионата?

- Думаю, что нет. У нас есть 13 команд, которые играют по круговой системе. Кстати, Евролига украла у нас эту идею (смеется). Думаю, это оптимальное решение, - передает слова Корстин корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».