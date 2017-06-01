CAS оставил в силе санкции ФИФА к «Атлетико», клуб не сможет задействовать новичков до зимы

Как сообщает официальный Twitter «Атлетико», мадридский клуб не сможет регистрировать новичков в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкции ФИФА к клубу.

Ранее сообщалось, что «матрасники» не будут продавать своих игроков, если CAS не отменит санкций ФИФА.

Напомним, «Атлетико», как мадридский «Реал» были наказаны запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных окон за нарушение правил приглашения футболистов, не достигших 18-ти лет.

Позже стало известно, что «Реал» в течение решил этот вопрос в свою пользу и летом 2017 года сможет регистрировать новых игроков. Ранее аналогичные санкции ФИФА были применены и в отношении «Барселоны», не сумевшей их обжаловать в CAS.