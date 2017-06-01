Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов- : -Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук1:2Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

CAS оставил в силе санкции ФИФА к «Атлетико», клуб не сможет задействовать новичков до зимы

Источник:  ФК «Атлетико» (Мадрид)Комментарии

Как сообщает официальный Twitter «Атлетико», мадридский клуб не сможет регистрировать новичков в летнее трансферное окно.

Отмечается, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе санкции ФИФА к клубу.

Ранее сообщалось, что «матрасники» не будут продавать своих игроков, если CAS не отменит санкций ФИФА.

Напомним, «Атлетико», как мадридский «Реал» были наказаны запретом на регистрацию новичков в течение двух трансферных окон за нарушение правил приглашения футболистов, не достигших 18-ти лет. 

Позже стало известно, что «Реал» в течение решил этот вопрос в свою пользу и летом 2017 года сможет регистрировать новых игроков. Ранее аналогичные санкции ФИФА были применены и в отношении «Барселоны», не сумевшей их обжаловать в CAS.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Криштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруКриштиану Роналду: Надеюсь, 3 июня Буффон проведет не самую лучшую игруНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ перед финалом Лиги чемпионов против «Ювентуса».Криштиану Роналду: Месси мне не соперникНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.«МЮ» отказался продавать Де Хеа в «Реал» за 60 млн евроРуководство «Манчестер Юнайтед» не торопится расставаться с голкипером сборной Испании Давидом Де Хеа.Виталий Мутко: Продажа пива на матчах Кубка конфедераций – желание ФИФА. Опасений на этот счет нетВице- премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко прокомментировал разрешение о продаже пива на стадионах во время Кубка конфедераций.Вальверде представлен в качестве наставника «Барселоны» (фото, видео)Испанский специалист Эрнесто Вальверде официально представлен в качестве главного тренера «Барселоны».Антуан Гризманн: Мое будущее зависит от президента «Атлетико»Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, как обстоят дела с его трансфером в «Манчестер Юнайтед».Криштиану Роналду: Скучаю по «Манчестер Юнайтед», там меня никогда не освистывалиНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду высказался о финале Лиги чемпионов против «Ювентуса», а также рассказал о своем отношении к болельщикам, которые освистывают его во время матчей.«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол Пике«Купил ему билет в Кардифф, а он так и не ответил». Как Рамос подколол ПикеКапитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с представителями СМИ в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».Сауль: Гризманн? «Атлетико» не держится на одном игроке, у нас есть еще ТорресПолузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о возможном уходе форварда сборной Франции Антуана Гризманна в «МЮ», а также прокомментировал информацию о возвращении Диего Косты из «Челси».Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионовБывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».Гризманн не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Анутан Гризманн продолжит выступления за испанский клуб. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на агента игрока.Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетЗинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Португальское СМИ опубликовало фотографию беременной подруги РоналдуПортугальское издание Caras на своей обложке опубликовало фотографию португальского футболиста Криштиану Роналду и его подруги Джорджины Родригес с округлившимся животом. СМИ утверждает, что она беременна.Гризманн сообщил «Атлетико», что хочет покинуть клубФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству клуба о желании уйти ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.«Лион» планирует отправить Рыбуса в московский ЦСКАБывший хавбек «Терека» Мацей Рыбусь, который ныне защищает цвета «Лиона», может вернуться в чемпионат России.Мората перейдет в «Милан» за 60 млн евроФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в чемпионат Италии.«Милан» объявил о переходе защитника «Вильярреала» (фото)Защитник сборной Аргентины Матео Мусаккио продолжит карьеру в чемпионате Италии.Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеИкер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеГолкипер «Порту» Икер Касильяс дал небольшое интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.Андрес Иньеста: Месси превосходит всех претендентов на «Золотой мяч»Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста выразил мнение, что Лионель Месси должен получить Золотой мяч.
Футбол
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на 63 строчку
Теннис
Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давления
Олимпиада
Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменов
Футбол
Ибрагимович приступил к работе с мячом (видео)
все новости
Атлетико
Атлетикокалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
ФИФА
ФИФА