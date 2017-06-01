Сергей Кущенко: Клубы Единой лиги ВТБ должны тянуться за ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Спасибо большое за приглашение. Очень отрадно, что «Советский спорт» возвращает былое внимание к спорту и не детализирует его на какие-то политические или важные виды спорта, но и обращает внимание на такие виды спорта, как баскетбол. Поэтому с большим удовольствием пришел в вашу гостиную.

В Единой лиге ВТБ есть топовые клубы, как ЦСКА. Это флагман не только Единой лиги ВТБ, но и всего европейского баскетбола. В этом году он утратил титул чемпиона, но в прошлом году, показав великолепный баскетбол, в овертайме со всеми драматическими историями выиграл «Финал четырех» в Берлине.

ЦСКА – это топ-уровень европейского баскетбола. Вы хотите, чтобы мы этот уровень понизили? Думаю, что нет. Нужен клуб, за которым все должны тянуться», – сказал Кущенко.