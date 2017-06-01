Сидни Кросби: Гюнцель просто неудержим

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал игру своего партнера Джейка Гюнцеля.

«Этот парень просто неудержим, он продолжает забивать соперникам! В плей-офф у него был неудачный отрезок, когда шайба не шла в ворота, но Джейк сумел преодолеть этот отрезок. Его первый гол очень был нужен команде, а второй дал очень огромный задел нашей общей победе», - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, во втором матче финальной серии НХЛ «Питтсбург Пингвинз» победил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1, а Гюнцель отметился дублем.