Сидни Кросби: Гюнцель просто неудержим
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал игру своего партнера Джейка Гюнцеля.
«Этот парень просто неудержим, он продолжает забивать соперникам! В плей-офф у него был неудачный отрезок, когда шайба не шла в ворота, но Джейк сумел преодолеть этот отрезок. Его первый гол очень был нужен команде, а второй дал очень огромный задел нашей общей победе», - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, во втором матче финальной серии НХЛ «Питтсбург Пингвинз» победил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:1, а Гюнцель отметился дублем.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы:
Аберг (Фишер, Арвидсон), 12:57 (0:1). Гюнцель (Куниц, Шири), 16:36 (1:1). Гюнцель (Хэйнси, Раст), 40:10 (2:1). Уилсон (Каллен, Кессел), 43:13 (3:1). Малкин (Куниц, Коул), 43:28 (4:1).
Место и дата
01 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция