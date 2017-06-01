Сергей Кущенко: Заставляем клубы поднимать бренд и завоевывать спонсоров

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

«В наших условиях мы пока не можем применять механизмы НБА. За счет финансового драфта лига ВТБ пытается поддержать клубы из нижней части таблицы. Они получают больше, чем лидеры. В то же время мы не можем не дать призовые победителю.

У нас есть показатели по маркетинговой составляющей, посещаемости, вниманию в соцсетях. Мы заставляем клубы работать для того, чтобы поднять бренд в каждом регионе и завоевать спонсоров, которые сейчас есть в других видах спорта», – сказал Кущенко.