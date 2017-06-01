Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов- : -Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук1:3Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Кущенко: Заставляем клубы поднимать бренд и завоевывать спонсоров

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

«В наших условиях мы пока не можем применять механизмы НБА. За счет финансового драфта лига ВТБ пытается поддержать клубы из нижней части таблицы. Они получают больше, чем лидеры. В то же время мы не можем не дать призовые победителю.

У нас есть показатели по маркетинговой составляющей, посещаемости, вниманию в соцсетях. Мы заставляем клубы работать для того, чтобы поднять бренд в каждом регионе и завоевать спонсоров, которые сейчас есть в других видах спорта», – сказал Кущенко.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Кущенко: Клубы Единой лиги ВТБ должны тянуться за ЦСКАПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.(ВИДЕО) Александр Жуков в студии «Советского спорта» – прямая трансляцияСергей Кущенко: ЦСКА никому не проигрывает? А вы хотите, чтобы мы искусственно ослабили армейцев?Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о развитии лиги.Сергей Кущенко: Казань хочет принять Матч звезд Лиги ВТБ, но есть спонсор, который готов провести его в СочиПрезидент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, где может пройти следующий Матч всех звезд.Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Андрей Зубков: Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все стоКапитан команды «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.Саша Ообрадович: Не могу упрекнуть ребят, они сделали все, что моглиГлавный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.Димитрис Итудис: Ждем соперника по финалу, воспользуемся возможностью отдохнутьГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (74:66) и выходом команды в финал Единой Лиги ВТБ.Конечная для «Локо». ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБКонечная для «Локо». ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБСтоличный ЦСКА уверенно переиграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и оформил победу в полуфинальной серии – 3-0.ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня«Советский спорт» представляет обзор главных новостей среды.ЦСКА в трех матчах выиграл серию у «Локомотива-Кубани» и вышел в финал Единой лиги ВТББаскетболисты «Локомотива-Кубани» в третьем матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.«Локомотив-Кубань» – ЦСКА. Видеотрансляция третьего матча полуфинала Единой Лиги ВТБ. Онлайн«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию третьего матча 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и ЦСКА (Москва).Димитрис Итудис: «Локомотив» обладает качеством, можно ожидать интенсивной борьбыГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего ждет от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».Сергей Карасев: Понимали, что дома «Химки» будут намного сильнее игратьФорвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал поражение от «Химок» (73:97) в третьем матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ.Робби Хаммел: Нам удалось сдержать быстрое нападение «Зенита»Форвард подмосковных «Химок» Робби Хаммел после победы над «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ отметил, что химчанам удалось сдержать быстрое нападение соперника.Тимофей Мозгов: Рад победе «Химок», но я ждал, что все будет решаться в концовкеЦентровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов прокомментировал игру своего бывшего клуба против «Зенита» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в ПитерЗащитник подмосковных «Химок» Алексей Швед после победы над «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ выразил готовность обыграть соперника и в четвертом матче противостояния.Василий Карасев: «Химки» просто больше хотели победитьГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев после поражения от «Химок» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на невнимательные действия защиты.Душко Иванович: Нужно играть более терпеливо и внимательноГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после победы над «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за игру в атаке.Потушили «Зенит». «Химки» сократили отставание в полуфинале Лиги ВТБПотушили «Зенит». «Химки» сократили отставание в полуфинале Лиги ВТБ«Химки» разгромили «Зенит» на своей площадке и сохранили шансы на выход в финал.
Футбол
Сборная России обновила антирекорд в рейтинге ФИФА, опустившись на 63 строчку
Теннис
Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давления
Олимпиада
Александр Жуков: РУСАДА скоро должна заработать и начать тестирование наших спортсменов
Футбол
Ибрагимович приступил к работе с мячом (видео)
все новости
Сергей Кущенко
Сергей Кущенковсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости