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Дюрант готов снизить сумму контракта ради сохранения состава «Голден Стэйт»

Источник:  ESPNКомментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант готов снизить финансовые аппетиты ради сохранения состава.

Как сообщает ESPN, уже летом Дюрант может рассчитывать на максимальный контракт в «Уорриорз», около 36 миллионов долларов за сезон. Однако, в таком случае команде придется отказаться от услу Шона Ливингстона и Андре Игоудалы. Сам Кевин уже выразил готовность согласиться на меньшие условия.

Напомним, 2 июня стартует финальная серия НБА между «Голден Стэйт» и «Кливленд Кавальерс».

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