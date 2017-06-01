Дюрант готов снизить сумму контракта ради сохранения состава «Голден Стэйт»
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант готов снизить финансовые аппетиты ради сохранения состава.
Как сообщает ESPN, уже летом Дюрант может рассчитывать на максимальный контракт в «Уорриорз», около 36 миллионов долларов за сезон. Однако, в таком случае команде придется отказаться от услу Шона Ливингстона и Андре Игоудалы. Сам Кевин уже выразил готовность согласиться на меньшие условия.
Напомним, 2 июня стартует финальная серия НБА между «Голден Стэйт» и «Кливленд Кавальерс».
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