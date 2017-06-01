Александр Жуков: Надо искоренить тренеров, которые думают, что нельзя победить без допинга

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о восстановлении статуса России в мировом спортивном сообществе.

- Насколько долгим будет процесс нормализации отношений?

- С большинством международных федераций у нас проблем нет. Наши спортсмены полноценно участвуют в турнирах, а наши люди выбираются на разные руководящие должности. Есть проблемы с международной федерацией легкой атлетики: кого-то допускают соревноваться лишь под нейтральным флагом.

- Это все политические дела или действительная ошибка наших структур?

- Президент все четко сказал, что наша антидопинговая система дала сбой. Это абсолютно нетерпимая ситуация, поэтому нам надо выстроить новую систему. Сейчас приняли закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга. Надо искоренить тренеров, которые думают, что нельзя победить без допинга. Считаю, что наши спортсмены в Рио доказали это, - передает слова Жукова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».