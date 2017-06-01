Сергей Кущенко: Единая лига ВТБ видит большой потенциал в подписании контрактов по продаже бетинговых прав

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы работаем над улучшением продукта. Видим большой потенциал через год-два в подписании серьезных контрактов по продаже бетинговых прав. Закон начинает открывать эти возможности. Недавно у Виталия Леонтьевича Мутко было большое совещание по этому поводу. И надо признать, что диалог очень хороший. Если мы пойдем дальше, то сможем привлечь в лигу коммерческие деньги.

Главный вопрос в том, чтобы четко понимать, кто наш потребитель и взять его в руки. Например, серия «Зенит» – «Химки» раскручивается так, что привлекает новых потребителей, которых мы должны зафиксировать, чтобы прийти в большие компании и рассказать о них», – сказал Кущенко.