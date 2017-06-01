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Сергей Кущенко: Единая лига ВТБ видит большой потенциал в подписании контрактов по продаже бетинговых прав

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы работаем над улучшением продукта. Видим большой потенциал через год-два в подписании серьезных контрактов по продаже бетинговых прав. Закон начинает открывать эти возможности. Недавно у Виталия Леонтьевича Мутко было большое совещание по этому поводу. И надо признать, что диалог очень хороший. Если мы пойдем дальше, то сможем привлечь в лигу коммерческие деньги.

Главный вопрос в том, чтобы четко понимать, кто наш потребитель и взять его в руки. Например, серия «Зенит» – «Химки» раскручивается так, что привлекает новых потребителей, которых мы должны зафиксировать, чтобы прийти в большие компании и рассказать о них», – сказал Кущенко.

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