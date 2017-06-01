Агент Салаха вылетел в Англию на переговоры с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ромы» Мохаммед Салах, ранее выступавший за лондонский «Челси», может вернуться в премьер-лигу.

Как сообщает Football Italia, агент игрока вылетел в Англию, чтобы обсудить с представителями «Ливерпуля» контракт своего клиента.

Отмечается, что «Рома» уже успела отвергнуть предложение «красных» по трансферу хавбека, однако английский клуб предпримет еще одну попытку после переговоров с игроком.

При этом сообщается, что столичный клуб отказался продавать Салаха за 34 млн евро.

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