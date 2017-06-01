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Генеральный директор «СКА-Хабаровск»: Команда проведет летние сборы в Бору и Кратове

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов сообщил, что команда проведет летние сборы в подмосковных Бору и Кратове.

«Мы 8 июня прилетим в Москву и приступим к тренировкам в Бору. С 15 июня переедем в Кратово, где будем работать до 27-го числа. Мы бы тренировались там все три недели, но в начале месяца база в Кратове занята. Дальнейших планов пока нет - где будем тренироваться после 27 июня, не знаем. Дело в том, что первенство ФНЛ стартует раньше, чем РФПЛ, и мы планировали сборы заранее, исходя из этого», - приводит слова Флегонтова агентство «Р-Спорт».

В прошедшем сезоне ФНЛ хабаровский СКА впервые в своей истории оформил выход в премьер-лигу, переиграв в стыковых матчах «Оренбург».

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