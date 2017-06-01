Сергей Кущенко: У Единой лиги ВТБ достаточно предложений, чтобы провести Матч звезд безубыточно

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Матч звезд в Сочи удался за счет колоссальной детализированной работы. Мы поехали в небаскетбольный город. Мы должны были изучить сегмент потребителей, кто придет на этот матч. Мы должны были привлечь их не только баскетболом. И 11 тысяч человек пришли отдыхать на баскетбол. Вот в чем идея и не только Матча звезд.

Наши клубы должны понимать, что мы должны предлагать отдых на баскетболе. Баскетбольный болельщик и так придет. Мы должны сегментировать совершенно иной пласт людей, которые должны прийти на игру и потратить деньги. Только тогда это будет шагом вперед.

Где провести следующий Матч звезд? У нас стало появляться несколько вариантов. Мы ведем переговоры с коммерческим спонсором, который может полностью закрыть организацию матча. По следующему сезону решения пока нет. Но есть предложение от Казани. Есть спонсор, готовый подписать серьезный контракт, но только в случае проведения матча в Сочи.

Мы действительно продали очень много билетов. Около шести миллионов рублей – это только доходы от проданных билетов на сам матч. Плюс были несколько спонсоров. И в принципе баскетбольный продукт состоялся. И сейчас мы имеем достаточно предложений, чтобы провести матч безубыточно. Важно, чтобы уровень организации следующего матча не должен быть хуже, чем в Сочи», – сказал Кущенко.