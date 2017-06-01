Джавал Макги: Я не злюсь на слова игрока «Кливленда»

Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавал Макги рассказал о своем отношении к словам игроку «Кливленд Кавальерс», назвавшего его недостаточно умным для финала НБА.

«Если ты говоришь подобные вещи, тогда почему не раскрываешь свое имя? Хотя, не исключаю, что это просто проделки журналистов. В наше время все вольны говорить все, что хотят. В нашей стране действует свобода слова. Как я могу злиться на такое? Как вообще человек, который пожелал остаться инкогнито, может меня разозлить?» - цитирует Макги USA TODAY.

Напомним, что ранее американский журналист Брайан Уиндхорст поделился информацией, что один из игроков «Кливленда» сказал, что Макги не хватит интеллекта, чтобы играть в финальной серии НБА.

2 июня стартует финальная серия НБА между «Голден Стэйт» и «Кливленд Кавальерс».

В текущем сезоне Макги в среднем за 10,5 минут на паркете, набирает 7,0 очков и совершает 3,2 подбора.