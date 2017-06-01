(ВИДЕО) Александр Карелин в студии «Советского спорта»
Олимпийский чемпион Александр Карелин посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.
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|Хоккей
|Питтсбург4 : 1Нэшвилл
|Теннис
|Хачанов0:0Бердых
|Теннис
|Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
|Теннис
|Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
|Теннис
|Веснина- : -Лепченко
|Баскетбол
|Химки- : -Зенит
|Свитолина3:6, 6:3, 4:2Пиронкова
|Касаткина7:6, 6:4Вондроусова
|ван Уйтванк7:6, 2:6, 0:0Радванска
|Веснина- : -Лепченко
|Мария- : -Халеп
|Изнер6:3, 7:6, 2:2Лоренци
|Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
|Альмагро- : -Дель Потро
|Вавринка- : -Долгополов
|Шарди- : -Нисикори
Олимпийский чемпион Александр Карелин посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.