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(ВИДЕО) Александр Карелин в студии «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион Александр Карелин посетил студию «Советского спорта» на Петербургском Международном экономическом форуме.

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