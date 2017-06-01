Александр Жуков: Будем использовать базы на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, чтобы правильно подвести спортсменов к ОИ-2018

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал о подготовке сборной России в Олимпиаде в Южной Корее.

- Финансовый ущерб от допингового скандала и отмены соревнований есть?

- В принципе, пока страдают только биатлон и бобслей. Надеюсь, когда антидопинговая система будет восстановлена, все турниры вернуться. Других причин не проводить соревнования на территории России я не вижу.

- Какие у вас ожидания от Олимпиады в Корее?

- У нас есть общий план подготовки к Олимпиаде. Нужно по максимуму собрать все лицензии, а также эффективно провести заключительный этап подготовки. Будем использовать базы на Сахалине, в Петропавловске-Камчатском, чтобы правильно подвести спортсменов к главному старту, - передает слова Жукова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».