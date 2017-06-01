Мартен Фуркад: Не знаю, смогу ли я быть знаменосцем на Олимпиаде в Пченчхане

Двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, шестикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что пока не знает, сможет ли быть знаменосцем сборной на ОИ-2018 в Пченчхане.

«Да, я слышал, что мне собираются доверить эту важную функцию. Но пока что-то говорить сложно, учитывая расписание гонок. Надеюсь, в течении ближайших месяцев все станет понятно, но пока об этом рассуждать не готов», - цитирует Фуркада Ski Chrono.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхан.