Сергей Кущенко: Сегодня у Единой лиги ВТБ оптимальный формат

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.

«Лига была в очень широком формате – практически закрывала всю Восточную Европу. Многие причины, из-за которых лига сократилась до 13 команд, влияют не от нас. Мы очень мобильны в вопросе того, чтобы оставить качественное соревнование.

В то же время меняются форматы европейских турниров. Та же Евролига теперь проводит круговой турнир, а это ведет к расширению календаря, и уже некуда ставить матчи.

Сегодня у нас оптимальный формат. Да, не хватает 11-й, 12-й, 13-й команды, которая была бы по спортивному принципу более интересна для лидеров. У нас четкое разделение: шесть-семь топовых команд, остальные – борются за плей-офф. Лига никому не говорит, что мы закрыты, просто у нас жесткий регламент. Мы должны гарантировать качество продукта, например телевизионную картинку. Она важна для продажи бетинговых прав, букмекеров, потребителей. В этой части мы точно будем прибавлять. Поэтому лига не может взять клуб, у которого плохая арена», – сказал Кущенко.