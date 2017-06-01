Илона Корстин: Количество команд в Единой Лиге ВТБ останется прежним

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, сколько команд примет участие в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ.



- «Парма» остается в Единой Лиге ВТБ, пермякам подтвердили бюджет на следующий сезон. И он будет больше, чем в этом. Пермяки узнали, что такое Единая Лига ВТБ и имеют большее представление о турнире.

- Будут ли новые команды в следующем сезоне?

- Для нас намного важнее качество, а не количество. Мы берем команды только, которые соответствуют всем нашим требованиям. Пока таких заявок не было, поэтому количество команд останется прежнее, - передает слова Корстин корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге» с Петербургского экономического форума.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».