Веллитон: Мне интересно возвращение в Россию, только не в ЦСКА и «Зенит»

Бывший форвард «Спартака» Веллитон заявил, что не против варианта продолжения карьеры в России.

– Мне интересен такой вариант развития карьеры, но все зависит от предложения и того, от какого клуба оно поступит, – сказал Веллитон в интервью «Известиям». – Есть только две команды, в которые я никогда не перейду, – это ЦСКА и «Зенит». Я не могу так предать «Спартак».

– Правда, что в 2016 году вы могли перейти в грозненский «Терек»?

– Да. Грозненцы сделали мне соответствующее предложение, мы провели переговоры, но прийти к взаимопониманию не смогли. Меня не устроило предложение «Терека». Конкретно – его финансовая составляющая.

Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» в 2007-2013 годах и в 133 матчах забил 61 гол.

Добавим, что 30-летний бразилец проводит третий сезон в Турции. В 28 матчах чемпионата за «Кайсериспор» он забил 12 голов.