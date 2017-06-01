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Андрей Перегудов: К весне 2018 года мы сможем сказать, что «ВТБ Арена парк» готова

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, когда стадион будет полностью готов.

- Бизнес-модель спортивного объекта в России вряд ли может существовать. Окупаемой она может быть только в связке с иными компонентами. Самый яркий пример - олимпийские объекты, когда сразу продумывается, как они будут использоваться после Олимпиады.

- Какой сейчас статус объекта?
- Стадион будет готов к дню рождения Льва Яшина, но сдан в эксплуатацию не будет. После проведения тестового матча зимой поработаем над стадионом, а также еще несколько различных мероприятий проведем. К весне 2018 года мы сможем сказать, что стадион готов, - сказал Перегудов в студии «Советского спорта» на Петербургскогом экономическом форуме.

Напомним, в 2019 году на «ВТБ Арена парк» пройдет Финал четырех Евролиги.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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