Тимофей Мозгов: В «Лейкерс» к Трампу сплошная неприязнь

Центровой сборной России и «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал, что два игрока калифорнийского клуба радовались назначению Дональда Трампа в качестве президента США, а также поведал об общем отношении коллектива к политике Трампа.

«Не буду личные политические взгляды ребят выдавать. Скажу лишь, что 95 процентов были попросту в бешенстве, когда он одержал победу на выборах.

Радовались ли двое проголосовавших? Для этого была не самая правильная ситуация, так что их радость была, скажем так, достаточно тихой. Дело в том, что относительно Трампа у многих было не просто нежелание его виктории в гонке, а настоящая личная неприязнь.

И я, честно говоря, сам не знаю, почему она такая сильная, однако все говорят, что он дикий расист - некоторых ребят прямо трясет от него. Поэтому, наверное, нужно было промолчать.

Думаю, все слышали, что отдельные клубы НБА стали отказываться останавливаться в его отелях. И нашему коллективу тоже пришлось сделать подобные изменения из-за политических взглядов некоторых баскетболистов», - цитирует Мозгова «Газета.ру».

Мозгов перешел в «Лейкерс» в 2016 году, в прошедшем регулярном сезоне НБА россиянин в среднем за матч набирал 7,4 очков и делал 4,5 подборов.