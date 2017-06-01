Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов0:0Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина- : -Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тимофей Мозгов: В «Лейкерс» к Трампу сплошная неприязнь

Источник:  Газета.RuКомментарии

Центровой сборной России и «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал, что два игрока калифорнийского клуба радовались назначению Дональда Трампа в качестве президента США, а также поведал об общем отношении коллектива к политике Трампа.

«Не буду личные политические взгляды ребят выдавать. Скажу лишь, что 95 процентов были попросту в бешенстве, когда он одержал победу на выборах.

Радовались ли двое проголосовавших? Для этого была не самая правильная ситуация, так что их радость была, скажем так, достаточно тихой. Дело в том, что относительно Трампа у многих было не просто нежелание его виктории в гонке, а настоящая личная неприязнь.

И я, честно говоря, сам не знаю, почему она такая сильная, однако все говорят, что он дикий расист - некоторых ребят прямо трясет от него. Поэтому, наверное, нужно было промолчать.

Думаю, все слышали, что отдельные клубы НБА стали отказываться останавливаться в его отелях. И нашему коллективу тоже пришлось сделать подобные изменения из-за политических взглядов некоторых баскетболистов», - цитирует Мозгова «Газета.ру».

Мозгов перешел в «Лейкерс» в 2016 году, в прошедшем регулярном сезоне НБА россиянин в среднем за матч набирал 7,4 очков и делал 4,5 подборов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джавал Макги: Я не злюсь на слова игрока «Кливленда»Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавал Макги рассказал о своем отношении к словам игроку «Кливленд Кавальерс», назвавшего его недостаточно умным для финала НБА.Дюрант готов снизить сумму контракта ради сохранения состава «Голден Стэйт»Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант готов снизить финансовые аппетиты ради сохранения состава.Тимофей Мозгов: Возвращение в Россию? «Локомотив-Кубань» и «Химки» – варианты для меняРоссийский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Газета.ru» рассказал о своих планах на будущее.Тимофей Мозгов: Сын недавно попросил покатать его на троллейбусеРоссийский центровой клуба НБА «Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о необычной просьбе своего сына.Тимофей Мозгов: В Москве в дороге можешь провести в 4 раза больше времени, чем на встречеРоссийский центровой клуба НБА «Лейкерс» Тимофей Мозгов сравнил пробки в Москве и Лос-Анджелесе.Тимофей Мозгов: Рад победе «Химок», но я ждал, что все будет решаться в концовкеЦентровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов прокомментировал игру своего бывшего клуба против «Зенита» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-яФутболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым известным спортсменом мира, сообщает ESPN, ссылаясь на свое исследование.Джавал Макги: Стараюсь быть полезным для «Уорриорз»Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джавал Макги поведал о своей роли в команде.Тимофей Мозгов: Однажды меня не пустили на Формулу-1Чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью рассказал о неудавшейся попытке побывать на Формуле-1.Джаред Дадли: Гриффин должен играть в «Майами»Форвард «Финикс Санз» Джаред Дадли поделился мнением о продолжении карьеры его бывшего партнера по «Лос-Анджелес Клипперс» Блэйка Гриффина.Мэджик Джонсон: Отец Лонзо похож на Крис ДженнерПрезидент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сравнил отца Лонзо Болла Лавара с матерью Ким и Хлои Кардашьян - Крис Дженнер.День в истории. Кармело Энтони исполнилось 33 годаСегодня отмечает день рождения форвард «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони. Ему исполнилось 33 года.Агент Мозгова: Тимофей приедет в сборную 24 июляАгент центрового сборной России и клуба НБА «Лос-Анжелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал, как игрок будет готовиться к чемпионату Европы.Мэджик Джонсон: Брэндон Ингрэм – единственный неприкасаемый в «Лейкерс»Президент «Лос-Анжелес Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что готов обменять любого игрока команды, кроме Брэндона Ингрэма.«Кливленд» разгромил «Бостон» и вышел в финал плей-офф НБАБаскетболисты «Кливленда» обыграли «Бостон» в пятом матче финальной серии Восточной конференции со счетом 135:102.Джеймс обошел Джордана по очкам, набранным в плей-оффНападающий «Кливленда» Леброн Джеймс в пятой игре финальной серии Восточной конференции с «Бостоном» набрал 35 очков.Дуэйн Уэйд, вероятно, останется в «Чикаго»Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Дуэйн Уэйд скорее всего останется игроком команды на второй сезон.Бывший тренер Ким Кардашьян вошел в тренерский штаб «Лейкерс»Специалист Гуннар Петерсон вошел в тренерский штаб клуба НБА «Лос-Анжелес Лейкерс», где будет заниматься физической подготовкой игроков.Владимир Гомельский: «Кливленд» выиграет серию у «Бостона» со счетом 4-1Обозреватель «Советского спорта» высказался о шансах «Кливленда» и «Бостона» в финальной серии плей-офф восточной конференции НБА.Владимир Гомельский: Не думаю, что Антонов может заинтересовать скаутов НБАОбозреватель «Советского спорта» высказался о возможном отъезде форварда ЦСКА Семена Антонова в НБА.
Олимпиада
Александр Жуков: Надо искоренить тренеров, которые думают, что нельзя победить без допинга
Футбол
«Реал» готов заплатить за трансфер Азара 100 млн фунтов
Футбол
CAS оставил в силе санкции ФИФА к «Атлетико», клуб не сможет задействовать новичков до зимы
Футбол
Видео дня: Бывший форвард «Зенита» Лазович картинно симулировал травму в матче с «Гонведом»
все новости
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости