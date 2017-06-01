Вальверде подписал контракт с «Барселоной» (фото)
Как сообщает Twitter «Барселоны», сегодня испанский специалист Эрнесто Вальверде вступил в должность главного тренера.
Отмечается, что наставник подписал соглашение, которое рассчитано на два года.
✍️ Valverde has signed his contract alongside president Bartomeu and sporting vice president Jordi Mestre pic.twitter.com/wYr2oXLn9W— FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 июня 2017 г.
Последним клубом Вальверде был «Атлетик» из Бильбао, который он тренировал с 2013 по 2017 гг.
Добавим, что испанец, будучи игроком, выступал за сине-гранатовых с 1988 по 1990 гг.
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