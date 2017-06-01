Вальверде подписал контракт с «Барселоной» (фото)

Как сообщает Twitter «Барселоны», сегодня испанский специалист Эрнесто Вальверде вступил в должность главного тренера.

Отмечается, что наставник подписал соглашение, которое рассчитано на два года.

✍️ Valverde has signed his contract alongside president Bartomeu and sporting vice president Jordi Mestre pic.twitter.com/wYr2oXLn9W — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 июня 2017 г.

Последним клубом Вальверде был «Атлетик» из Бильбао, который он тренировал с 2013 по 2017 гг.

Добавим, что испанец, будучи игроком, выступал за сине-гранатовых с 1988 по 1990 гг.