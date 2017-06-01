Глава «Лукойла: «Спартак» должен зарабатывать сам

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов сообщил, что финансирование «Спартака» увеличено не будет.

«Финансирование «Спартака» со стороны «Лукойла» не увеличится. Клуб вышел в Лигу чемпионов, и это даст ему возможность дополнительно заработать. «Спартак» должен уже зарабатывать сам.

Но важно отметить, что мы не сократим финансирование «Спартака», так как остаемся его генеральными спонсорами», - приводит слова Алекперова ТАСС.

Напомним, в прошедшем сезоне «Спартак» занял первое место в чемпионате России и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.