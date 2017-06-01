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Никита Кацалапов: Жулин – очень близкий мне тренер

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о переходе в группу Александра Жулина.

– Какая у нас в стране сильнейшая танцевальная группа? Правильно – Жулина. Это же на самом деле очень близкий мне тренер. Мой первый тренер в танцах на льду – Саша. Мы сами не замечали, как созревало наше желание отправиться в «Олимпийский». Получилось бы вернуться – не получилось… Были сомнения, но идея доминировала. В период поиска музыки мы часто собирались у Елены Анатольевны (Чайковской) в ее кабинете в Строгино и рискнули выдать свои мысли ей.

– И?
– Чайковская ответила: «Ребят, ну, давайте… Давайте попробуем». Она поддержала нас и буквально сразу созвонилась с Сашей. В общем, нам повезло. И мы благодарны Саше за то, что он взял нас к себе в группу. 

Напомним, в сезоне 2016/2017 Синицина и Кацалапов заняли третье место на чемпионате России и стали десятыми на чемпионате Европы.

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