Корентен Толиссо: Я готов к уходу из «Лиона», хочу снова играть в Лиге чемпионов

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо заявил, что готов к переходу в другой клуб.

«Чтобы прогрессировать, я хочу снова играть в Лиге чемпионов. Очень важно играть в больших европейских матчах, чтобы подготовиться к чемпионату мира.

Отказ от перехода в «Наполи» прошлым летом? Это было сложно. Но я был молод и хотел поиграть за «Лион» на новом стадионе.

Мы попали в Лигу чемпионов, и я чувствовал, что у нас отличная команда. Теперь я готов к переходу.

Если будут предложения, я рассмотрю их с моими представителями и родителями, после чего скажу президенту, что хочу уйти.

Я слышал его слова о том, что пока предложений нет. Когда они появятся, мы поговорим.

Будет здорово, если ситуация разрешится быстро. Хотя до 13 июня я сконцентрирован на сборной Франции», – приводит Football Italia слова Толиссо.

На 22-летнего полузащитника претендуют итальянские «Ювентус», «Интер» и «Наполи».

В нынешнем сезоне Толиссо забил восемь голов и сделал пять голевых передач в 31 матче лиги 1.