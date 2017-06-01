Корентен Толиссо: Я готов к уходу из «Лиона», хочу снова играть в Лиге чемпионов
Полузащитник «Лиона»
Корентен Толиссо заявил, что готов к переходу в другой клуб.
«Чтобы прогрессировать, я хочу снова играть в Лиге чемпионов. Очень важно играть в больших европейских матчах, чтобы подготовиться к чемпионату мира.
Отказ от перехода в «Наполи» прошлым летом? Это было сложно. Но я был молод и хотел поиграть за «Лион» на новом стадионе.
Мы попали в Лигу чемпионов, и я чувствовал, что у нас отличная команда. Теперь я готов к переходу.
Если будут предложения, я рассмотрю их с моими представителями и родителями, после чего скажу президенту, что хочу уйти.
Я слышал его слова о том, что пока предложений нет. Когда они появятся, мы поговорим.
Будет здорово, если ситуация разрешится быстро. Хотя до 13 июня я сконцентрирован на сборной Франции», – приводит Football Italia слова Толиссо.
На 22-летнего полузащитника претендуют итальянские «Ювентус», «Интер» и «Наполи».
В нынешнем сезоне Толиссо забил восемь голов и сделал пять голевых передач в 31 матче лиги 1.