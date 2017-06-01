«Арарат» сделал предложение Гарету Бэйлу

Московский «Арарат» предложил валлийскому нападающему мадридского «Реала» Гарета Бэйлу присоединиться к составу столичной команды.

«Уважаемый Гарет Бэйл, мы хотим видеть вас в нашей команде в России вместе с вашим приятелем. Здесь вы никогда не будете в тени Роналду», - сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официальный твиттер «Арарата».

Напомним, что ранее контракт с «Араратом» подписал Роман Павлюченко.

Бэйл играл с Павлюченко в составе «Тоттенхэма» в сезонах 2008-2011 годов.